Pişmanım dedi ama cezadan yırtamadı! Alkollü sürücünün ters yön dehşeti

Kaza, 10 Ekim 2021 tarihinde saat 22.00 sıralarında Kuşadası - Söke karayolunda meydana gelmişti. Barış K. (41) kontrolündeki LEV HB 819 plakalı BMW marka otomobil Söke istikametinden Kuşadası istikametine ters şeritten ilerlemişti. Bu sırada Söke istikametine giden Mithat Balaman (55) kontrolündeki HI TC 1453 plakalı BMW marka otomobil ile kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada Mithat Balaman olay yerinde hayatını kaybederken, ters şeritten ilerleyen Barış K. ise yaralanarak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kazada yaralanan Barış Kartal'ın Hastane'de yapılan muayenesinde ise 3.03 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Kaza sonrası kimin ters yönden geldiği merak konusu olmuştu.