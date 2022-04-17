Pişmanım dedi ama cezadan yırtamadı! Alkollü sürücünün ters yön dehşeti

"PİŞMANIM DEDİ AMA CEZADAN KURTULAMADI"

Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ''Kasten Öldürme'' suçundan yargılanan sanık Barış K. mahkemede '' Ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Doğduğumdan beri her iki senede bir yazları Türkiye'ye geliyorum, Soğucak mevkiinde yazlığımız vardır. Olay günü Kuşadası'nda alkol aldım, eve gitmek üzere aracımla yola çıktım, daha sonra Yaylaköy'e gidip çorba içmeye karar verdim. Yolda vazgeçip eve gitmek üzere aracımla ters şeride girdim. Aracımın farları yanıktı. Biraz gittikten sonra karşımdaki aracı gördüm, karşı tarafı uyarmak amacıyla uzun farlarımı yaktım. Ben olay anında alkollüydüm, çoğu şeyi hatırlamıyorum, ters istikamette sağ şeritten gidiyordum, pişmanım'' dedi. Söke 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi sanık Barış K.'ya Türk Ceza Kanunu 81/1, 21/2 maddeleri çerçevesinde 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Barış Kartal tutuklanarak cezaevine gönderildi.