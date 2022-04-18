AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Ramazan ayında maalesef büyük bir üzüntüyle karşılaştığımız şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. Kanada'da Müslümanlara yönelik saldırı oldu. En çok içimizi yakan Filistin'de Müslümanlara yönelik olan şiddettir. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, maalesef şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Kudüs kırmızı çizgimizdir. Bunu bir kez daha belirtmek istiyorum.

Eline kaldırmayan insanlara yönelik ağır saldırılar, böyle bir şiddet asla kabul edilemez. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, oraya namaz kılmaya gidenlerin engellenmesi de asla kabul edilemez.

PKK'YA PENÇE-KİLİT OPERASYONU

Türkiye, Pençe-Kilit Harekatı'nı başlattı. Burada BM'nin ilgili maddesinin bize sağladığı haklardan faydalanarak, bu operasyonu gerçekleştiriyoruz. Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz. Mehmetçiğin hedefine ulaşacağından şüphemiz yok.