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Haberler Aydın AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

18.04.2022, 18:12 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022, 18:25

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

CANLI YAYIN

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Ramazan ayında maalesef büyük bir üzüntüyle karşılaştığımız şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. Kanada'da Müslümanlara yönelik saldırı oldu. En çok içimizi yakan Filistin'de Müslümanlara yönelik olan şiddettir. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, maalesef şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Kudüs kırmızı çizgimizdir. Bunu bir kez daha belirtmek istiyorum.

Eline kaldırmayan insanlara yönelik ağır saldırılar, böyle bir şiddet asla kabul edilemez. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, oraya namaz kılmaya gidenlerin engellenmesi de asla kabul edilemez.

PKK'YA PENÇE-KİLİT OPERASYONU

Türkiye, Pençe-Kilit Harekatı'nı başlattı. Burada BM'nin ilgili maddesinin bize sağladığı haklardan faydalanarak, bu operasyonu gerçekleştiriyoruz. Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz. Mehmetçiğin hedefine ulaşacağından şüphemiz yok.

SALGINLA MÜCADELE

Vaka sayısının 5 bini altına inmesi son derece önemli. Bugünlere ulaşmamızda en büyük gayreti gösteren sağlık çalışanlarımıza müteşekkir olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim.

Türkiye'nin sağlık alanındaki organizasyon kabiliyeti, sağlık teşkilatının donanımının yüksek olması ve şehir hastaneleri gibi oyun değiştirici büyük adımların atılması pandemi ile mücadele konusunda başarılı çalışmalar yapmamızı sağladı.

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