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Haberler Aydın Aydın’da 2 çocuk annesi kadının gizemli ölümü

Aydın’da 2 çocuk annesi kadının gizemli ölümü

18.4.2022

Aydın’da 2 çocuk annesi kadının gizemli ölümü

AYDIN'DA evli 2 çocuk annesi Nurgül Çetiner, evinde iple asılı halde ölü bulundu. Savcılığın şüpheli bulduğu ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, Bozdoğan ilçesinde meydana geldi. Nurgül Çetiner, ailesi tarafından evde iple tavana asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Çetiner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının tespitlerinin ardından Çetiner'in cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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