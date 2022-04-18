Hastane denetleyen sahte müfettış yakayı ele verdı

Aydın Devlet Hastanesi'nde, kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtan ve hastanede saha denetimi yapan kişi polis tarafından yakalandı. Kendisini bakanlık görevlisi olarak tanıtan Mehmet Erol, Aydın Devlet Hastanesi'ne giderek yetkililere müfettiş olduğunu ve hastanede saha denetimi yapacağını söyledi. Hastane yetkililerinin de eşlik ettiği Erol, bazı birimleri gezdikten sonra kurumdan ayrıldı. Hastane yetkilileri Erol'un durumundan şüphelenip, İl Sağlık Müdürlüğü'nü aradı ancak böyle bir personelin görevlendirilmediği ortaya çıktı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, önceki akşam şüpheliyi yakaladı. İfadesinde ünlü olmak istediğini söyleyen Erol, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık'tan tutuklandı.

İHSAN KARATAŞ