Aydın - Denizli Otoyolu’nda sona gelindi

Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım bağlantılarından biri olan Aydın-Denizli Otoyolu'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 163 kilometrelik otoyolda yapılan hummalı çalışma ile yarısı tamamlanan otoyolun 2023 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Ulaşım ve Lojistik Master Planı doğrultusunda 97 kilometresi Aydın'da ve 66 kilometresi ise Denizli'de olmak üzere toplam uzunluğu 163 kilometre olan Aydın - Denizli Otoyolu'nda çalışmalar hızla devam ediyor.

HIZLI VE GÜVENLİ YOL

16 Kasım 2020 tarihinde temeli atılan projeyle, Türkiye'nin önemli tarım, turizm ve tekstil bölgelerinden Aydın ve Denizli illerinin, mevcut İzmir-Aydın Otoyolu ile İzmir Limanı'na, yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir Otoyolu ile Marmara Bölgesi'ne ve aynı şekilde Akdeniz'e bağlantılarının yüksek standartlı, hızlı ve güvenli şekilde otoyol ile sağlanması hedefleniyor. Ege Bölgesi'nin en önemli otoyol projesi olan ve İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak projenin gelecek yıl tamamlanması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Ulaşım ve Lojistik Master Planı doğrultusunda 97 kilometresi Aydın'da, 66 kilometresi ise Denizli'de olmak üzere toplam uzunluğu 163 kilometre olan Aydın - Denizli Otoyolu'nda çalışmalar hızla devam ediyor.

İZMİR - ANTALYA ARASI 3 SAATE İNECEK

İZMİR'DEN başlayarak Aydın, Denizli ve Burdur illerinden Antalya'ya uzanacak olan otoyolun, Ege ve Akdeniz'in turizmini güçlendirmesi bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla halen 7 saat olan İzmir-Antalya arasının 3 saate ineceği belirtiliyor.

İHSAN KARATAŞ