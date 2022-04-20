İmam ve muhtardan alkışlanacak hareket

Aydın Germencik'te cami imamı ve mahalle muhtarı, hayırseverlerden aldıkları destekle dar gelirli ailelerin 2 bakkala olan borcunu ödedi. Çarşı Camisinde 3 yıldır imamlık yapan Hasan Yılmaz ile Camikebir mahallesinin 20 yıldır muhtarlığını yapan Ali Çankaya, örnek bir davranışa imza attı.

OSMANLI GELENEĞİ

Ramazanda dar gelirli ailelere gıda kolisi dağıtan imam ve muhtar, bu kez mahalle sakinlerinin iki bakkala olan borçlarını kapattı. Çankaya, iyilik projesini ramazan ayında geleneksel hale getirdiklerini belirtti. Hasan Yılmaz da bu ramazan 362 gıda kolisi dağıttıklarını ifade ederek, özellikle yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıklarını dile getirdi.

Borç defteri kapatma geleneğinin Osmanlı'dan beri var olduğunu aktaran Yılmaz, "Bakkala borcu olan ailelerimiz için muhtarımızla beraber iş adamlarıyla irtibata geçtik. Onlardan temin ettiğimiz paralarla o vatandaşlarımızın borçlarını ödedik. Mübarek ramazan ayında bir nebze de olsa yüzlerinin güldürebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu. ■ İHSAN KARATAŞ