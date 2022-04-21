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Haberler Aydın Aydın'dan sevindiren haber! Kovid-19 servisleri bir bir kapatılıyor

Aydın'dan sevindiren haber! Kovid-19 servisleri bir bir kapatılıyor

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye'de görüldüğü günden bu yana 97 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs salgını etkisini azaltmaya başladı. Vaka sayılarındaki rahatlatan düşüş sayesinde Aydın'da koronavirüs servisleri bir bir kapatılmaya başlandı.

İHA

21.04.2022, 16:42 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022, 16:44

Aydın’dan sevindiren haber! Kovid-19 servisleri bir bir kapatılıyor

Aydın'da pandemi hastanesi olan ve Aydın Devlet Hastanesi'nde vaka sayılarının düşüş göstermesi ile birlikte koronavirüs hastalarına hizmet veren 3 servis normale döndü.



Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de görüldüğü günden bu yana 97 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs salgını etkisini azaltmaya başladı. Bu bağlamda Aydın'da da alınan tedbirler çerçevesinde pandemi hastanesi olarak hizmet veren Aydın Devlet Hastanesi'nde deki 3 servis normale döndü. Aydın Devlet Hastanesi'nde pandemi döneminde Kovid-19 hastaları için yeniden dizayn edilen; psikiyatri, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile dermatoloji (cildiye) klinikleri yataklı servis olarak tekrar hizmete açıldı.



Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan, "Tüm dünyayı etkisi alan Kovid-19 salgınında ilimizde alınan tedbirler çerçevesinde pandemi hastanesi olarak hizmet veren hastanemizde, Kovid servislerine dönüştürülmüş olan psikiyatri kliniğimiz, fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğimiz ile dermatoloji (cildiye) kliniğimiz vaka sayılarında azalmaya bağlı olarak yataklı servis olarak tekrar hizmete açılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi.

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