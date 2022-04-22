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Haberler Aydın Ege’de Yunan zulmü sürüyor: 1 ölü, 4 kayıp

Ege’de Yunan zulmü sürüyor: 1 ölü, 4 kayıp

22.4.2022

Ege’de Yunan zulmü sürüyor: 1 ölü, 4 kayıp

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde Yunan unsurlarınca geri itilen 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik botu, 2 can salı içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla karadan ulaşımı olmayan bir mevkiden 31 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler ifadelerinde 36 kişilik grup olarak Sisam Adası yakınlarında botlarının battığını, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiklerini söyledi. Bölgede yapılan aramalarda kayıp olan 5 göçmenden 1'inin cesedine ulaşılırken, 4 kişi için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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