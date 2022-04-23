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Haberler Aydın 25 metrelik uçurumdan düşen kazazede yaralandı

25 metrelik uçurumdan düşen kazazede yaralandı

23.4.2022

25 metrelik uçurumdan düşen kazazede yaralandı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde önceki gece 112 acil çağrı merkezini arayan H.O, Kirazlı yolu üzerinde ormanlık alanda uçurumdan aşağıya düştüğünü söyledi. Yaklaşık 25 metre aşağı düşen H.O, itfaiye ve polis ekiplerinin yoğun çabası sonrası düştüğü yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan H.O. hastaneye kaldırıldı. H.O'nun oraya nasıl düştüğünü araştıran ekipler 1 kilometre ileride terk edilmiş vaziyette 09 ACB 474 plakalı bir motosiklet buldu. Kaza yaptığı anlaşılan H.O'ya ait motorun oraya nasıl götürüldüğü araştırılıyor.

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