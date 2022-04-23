Mastaura’nın 1800 yıllık kanalizasyon sistemi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Mastaura Antik Kenti'nde 2 yıldır yürütülen kazı çalışmalarında, 1800 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen kanalizasyon sistemi ortaya çıkarıldı. Doç. Dr. Sedat Akkurnaz tarafından yürütülen kazılarda gün yüzüne çıkarılan su kanalizasyon sistemi basın mensuplarına tanıtıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "M.S. 2'nci yüzyıldan kalma bir su kanalizasyon sistemi ortaya çıktı. Yapının büyüklüğü bizi de çok şaşırttı. Bu anlamda belediyecilik anlamında da bir örnek teşkil etti" ifadelerini kullandı.

■ İHSAN KARATAŞ