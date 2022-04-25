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Haberler Aydın Hırsızı kovalarken bacağına demir saplandı

Hırsızı kovalarken bacağına demir saplandı

25.4.2022

Hırsızı kovalarken bacağına demir saplandı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde hırsızlık şüphelisini kovalayan bekçinin bacağına demir korkuluk saplandı. Cumhuriyet Mahallesi Devrim Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmana çatı katından birilerinin girmeye çalıştığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen bekçilerden S.Y. şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında demir kapı üzerinden atlamaya çalışan bekçinin bacağına demir korkuluk saplandı. Yaralı bekçi Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, kaçan hırsızlık şüphelisi M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

■ İHSAN KARATAŞ

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