Şakalaşırken pompalı tüfekle öldürdü

AYDIN'IN Efeler ilçesinde iki arkadaşın silahla şakalaşması kanlı bitti. Lise öğrencisi Enes D. (14) babasına ait pompalı tüfekle oynarken arkadaşı Mehmet Arda Hür'ü (17) vurarak öldürdü. Olay, Zeybek mahallesi 1547 sokakta meydana geldi. Enes D., şaka amaçlı pompalı tüfeği arkadaşına doğrulttuğu esnada tüfeğin ateş alması sonucu Mehmet Arda Hür kafasından vuruldu.

Sağlık ekipleri Mehmet Arda Hür'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyette ifadesi alınan Enes D, arkadaşı ile şakalaştığı sırada tüfeğin ateş aldığını ve öldürme kastının olmadığını söylediği öğrenildi. Cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ■ KAZIM YÖRÜKCE