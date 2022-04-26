Şarkılar, Alparslan için söylendi

İL Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ömer Sarıboğa Aydın Valiliğinden alınan kampanya izniyle oğlu için hayırseverlerden yardım toplarken Alparslan'a bir destek de Söke Kent Konseyi'nden geldi. Söke Kent Konseyi tarafından SMA Hastası Alpaslan için düzenlediği yardım konseri Uğur Mumcu Parkı'ndaki anfi tiyatroda gerçekleşti.

Kültür Sanat Çalışma grubunun hazırladığı ve sunumunu başkanı Gönen Akpulukçu'nun yaptığı etkinlikte müzisyenler ve gönüllü yerel sanatçılar, en sevilen şarkıları Alparslan için seslendirdi. Söke'de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği amfi tiyatronun tamamen dolduğu konserin tüm geliri Alparslan'ın tedavi masraflarına bağışlandı. Sarıboğa, "Kampanyamız 6. ayında yüzde 70 olduk. Emeği geçen gelen sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE