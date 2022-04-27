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Haberler Aydın Aydın'da apartman yangınında can pazarı!

Aydın'da apartman yangınında can pazarı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Apartman ve evlerin içerisine aşırı duman dolmasından dolayı vatandaşlar itfaiye merdiveni ile balkondan tahliye edildi.

İHA

27.04.2022, 16:56 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022, 17:01

Aydın’da apartman yangınında can pazarı!

Yangın, Camiatik Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın bodrum katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bodrum katından aşırı duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa süre içerisinde alevlere müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Apartman ve evlerin içerisine aşırı duman dolmasından dolayı vatandaşlar itfaiye merdiveni ile balkondan tahliye edildi. Zaman zaman bazı vatandaşlar arasında gerginlik yaşansa da polis ekipleri müdahale etti. Yangın sonrası birisi çocuk iki kişi dumandan etkilendi.

Olay yerine çağrılan ambulans ile vatandaşlar Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Can kaybı yaşanmazken yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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