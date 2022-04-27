Başkan’dan kızlarına bol maaşlı koltuklar

AYDIN'DA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Çetindoğan, kızlarına yaptığı torpillerle birliği adeta aile kurumuna dönüştürdü. Çetindoğan, 3 yıl önce birlik bünyesinde AR-GE birimi kurdurup yoga eğitmeni olan kızı Gamze Çetindoğan'ı 8 bin lira maaşla müdür olarak işe aldı.

'PES'DEDİRTEN AÇIKLAMA

DİĞER kızı Aysun Aydın'ı ise, seçimde başkanlığını kaybettiği Aydın Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf ve Sanatkarları Odası'nda personel olarak işe aldığı ve 7 yıldır maaşlı olarak çalıştırdığı belirlendi. Zor şartlar altında aidatını ödemeye çalışan esnaf çileden çıkarken, "Başkanın yoga eğitmeni kızı ne gibi bir Ar-Ge çalışması yapıyor merak ediyoruz" diyerek başkanın etik dışı buldukları bu davranışını eleştirdi.

Başkan Çetindoğan kızını işe almasıyla ilgili yapılan eleştirilere verdiği cevapla da pes dedirtti. Kızının üniversite mezunu ve oldukça maharetli biri olduğunu belirten Çetindoğan "Biz 2018'de yönetim olarak ARGE ve eğitim birimi kurma kararı aldık. Benim kızım da uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdi. Bu arada işsizdi, iş yoktu. Yasal olarak herhangi bir sıkıntı olmayacak şekilde işe aldık. Şu anda çalışıyor. Kanuna aykırı değil"

KAZIM YÖRÜKCE