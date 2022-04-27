Söke'nin Atburgazı mahallesinde oturan Hürriyet ve Fatih Duygulu çiftinin tek çocukları olan Salihcan'a 'Serebral Palsi' hastanı olarak dünyaya geldi. Hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Salihcan 5 yıl önce İzmir Tepecik Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde damar uzatma ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından dizleri açılan ve fizik tedavi almaya başlayan Salihcan'ın 'rewalk' isimli yürüme robotu ile ayağa kalkma umudu doğdu.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Doktorların tavsiye ettiği yürüme robotunun 1 milyon 100 bin liralık maliyeti yüzünden aile çaresiz kaldı. Salihcan'ın ailesi tarafından Aydın Valiliğinden alınan izinle bir hafta önce yardım kampanyası başlatıldı. Salihcan'ın ihtiyacı olan yürüme robotuna kavuşması için hayırseverler Mahfiruz Koyuncu adına açılan banka hesabına TR38 0001500158007315804248 iban numarasıyla destekte bulunabilecek.

Hayalinin kimsenin yardımı olmadan yürümek olduğunu belirten Salihcan Satılmış, "Hayatım boyunca tekerlekli ve akülü sandalyelere mahkum yaşadım. Yürüyebilmek için riskli olmasına rağmen ameliyat oldum. Ameliyattan sonra benim için yürüme umudu doğdu. Yurt dışından getirtilecek yürüme robotu ile ayağa kalkabileceğim. Buradan Sayın Başkanımıza seslenmek istiyorum. Ben gerçekten yürümek istiyorum. Hayırseverler de beni görürlerse bana yardım desteğinde bulunursa teşekkür ederim, başka bir şey istemem" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE