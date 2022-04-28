‘Aydın bölgenin sağlık üssü olacak’

SAĞLIK hizmetlerini ve yatırımlarını yerinde incelemek ve bir dizi ziyaretler için Aydın'a gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Koca yaptığı açıklamada, pandemideki son durumu ve Aydın yatırımlarını değerlendirdi.

BİN 300 YATAKLI HASTANE

Aydın'ın en önemli yatırımlarından Şehir Hastanesi'ne 2023 yılında kavuşacağını dile getiren Koca, "Aydın'daki en önemli gündem maddelerimizden birisi artan ihtiyaçları karşılamaya yönelik sağlık yatırımlarımız. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Aydın, sağlık alanında gücünü her geçen yıl arttırdı. Aydın, 2023 yılında bin 300 yataklı şehir hastanesine kavuşacaktır" dedi.

"Şehir Hastanemizin sağlayacağı kapasite artışı ve kalite, Aydın'ı bölgenin sağlık üssü haline getirecektir" ifadelerini kullanan Bakan Koca, ildeki sağlık ordusunun bu yıl itibariyle 2 bin 411 hekim ve diş hekimi olmak üzere toplamda 9 bin 966 kişiye ulaştığını, 2012'ye göre sağlık personelinin 2,5 kat arttığına dikkat çekti.

Bilim Kurulu'nun son toplantısını gerçekleştirdiğini anımsatan Bakan Koca, "Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı binin altına düşene kadar olmak üzere maske kullanımı olacak. Bunun içine uçaklar da, eğitim de, kapalı alanlar da, tüm kurumlar girmiş olur" diye konuştu. Açıklamalarının ardından Bakan Koca, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne geçerek tıp fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. ■ KAZIM YÖRÜKCE