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Haberler Aydın Eşini işten çıkarmayan fabrikayı ateşe verdi

Eşini işten çıkarmayan fabrikayı ateşe verdi

28.4.2022

Eşini işten çıkarmayan fabrikayı ateşe verdi

AYDIN Koçarlı'da Aziz B. (35), işten çıkarılmasını istediği eski eşi Özlem D'nin çalıştığı fabrikayı ateşe verdi. Fabrika sahiplerinden Serdar Babagil, Aziz B'nin bekçiye 'kuşum kaçtı' diyerek çatıya çıktığını söylediğini belirterek, "30 ailenin ekmek kapısı yandı" dedi.

Daha önce Sobuca mahallesinde defne yaprağı işlenen fabrikaya giden Aziz B, 1 yıl önce boşandığı Özlem D'nin işten çıkarılmasını istedi. Ancak fabrika sahipleri, bunu reddetti. Dün sabah fabrikaya giderek 3 ayrı noktadan işletmeyi ateşe veren B, 7 milyon liralık zarara yol açtı. ■ İHSAN KARATAŞ

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