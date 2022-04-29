İzmir’de Ramazan Bayramı’nda toplu ulaşım ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay ve İZDENİZ ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN, Ramazan Bayramında ücretsiz hizmet verecek.



ESHOT otobüs seferleri, bayram süresince pazar günü çalışma programına göre yapılacak. Orman köyü hatlarının da çalışacağı ifade edilirken, ESHOT Genel Müdürlüğü, Arife Günü ile bayramın ilk iki günü mezarlıklara özel seferler de yapacak. Önceki bayramlarda 12 olan mezarlık hatlarına, üç yeni hat daha eklendi. Programa ilişkin ayrıntılı bilgilere, www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşılabileceği aktarıldı.





İzmir Metrosu, Arife ve bayram günleri, 06.00-12.00 ile 20.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir, 12.00-20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir sefer yapacak. Konak Tramvayında gün boyunca seferler 7,5 dakikada bir, Karşıyaka Tramvayında ise 10 dakikada bir olacak.



İZDENİZ'de Arife ve bayram günlerinde hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. Öte yandan İZDENİZ, 1 Mayıs Pazar gününden itibaren yaz dönemi sefer tarifesine geçecek.