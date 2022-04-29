Sokaklarda yaşayan adamın acı sonu

AYDIN'IN Didim ilçesinde sokakta yaşayan Hasan Çetin (75), sepet örerken oturduğu sandalyede son nefesini verdi. Cansız halde bulunan yaşlı adamın son hali görenlerin içini sızlattı. İzmir'den yıllar önce Didim'e yerleşen Hasan Çetin, ailesinin kendisine sahip çıkmaması üzerine sokaklarda yaşamaya başladı. El emeği ile ördüğü sepetleri ve yaptığı boncukları satarak karnını doyuran Çetin, hayatın yükünü tek başına sırtlandı. Yaşlı adam, sığındığı parkta oturduğu sandalyede hayatını kaybetti. ■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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