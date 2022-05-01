Çakmağı doldururken birbirlerini yaktılar

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde çakmak doldurmaya çalışan üç genç yaralandı. Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alanda, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil içerisinde çakmak doldurmaya çalışan bir kişi, otomobil içerisinde başka bir arkadaşının sigarasını yakmak için çakmağı ateşlemesi sonucu, içeride biriken gaz bir anda parladı. Kapıyı açarak kendilerini dışarı atan 3 arkadaş arabanın içindeki alevi güçlükle söndürdü. Yüz ve kol bölgelerinde ciddi yanıklar oluşan üç arkadaş, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.KAZIM YÖRÜKCE