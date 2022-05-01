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Haberler Aydın Samet kollarından sonra işe de kavuştu

Samet kollarından sonra işe de kavuştu

1.5.2022

Samet kollarından sonra işe de kavuştu

AYDIN'DA elektrik akımına kapılarak kaybettiği kollarının yerine protez biyonik kol takılan Samet Aktepe, belediyede çalışmaya başladı. İncirliova'da çatı işçiliği yapan babasına yardım ederken elektrik akımına kapılan Samet Aktepe talihsiz kazada kollarını kaybetmişti.

İki kolu omuzdan kesilen Samet'in biyonik kollarına kavuşabilmesi için Valilik onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Tedavi için gerekli olan 2 milyon 60 bin liranın toplanmasının ardından Aralık 2021'de ameliyata alınan Aktepe'ye omuz, dirsek ve el bileğini kullanabileceği şekilde iki biyonik kol takıldı. Belediyede işe alınan Samet, Halkla İlişkiler Birimi'nde görevini zorlanmadan yerine getiriyor.
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