Zeytinlikteki şüpheli ölüme soruşturma

Aydın'ın Efeler ilçesinde 24 yaşındaki Evrim Gökçe, zeytinlikte asılmış halde ölü bulundu. Talihsiz gencin ölümünü şüpheli bulan savcılık, soruşturma başlattı. Olay, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde meydana geldi. Zeytinlik alanda bir kişiyi asılı halde gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Evrim Gökçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye daha sonra Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından, Evrim Gökçe'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZIM YÖRÜKÇE