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Haberler Aydın Çatıdan düşüp hayatını kaybetti

Çatıdan düşüp hayatını kaybetti

2.5.2022

Çatıdan düşüp hayatını kaybetti

Aydın Nazilli'de, güneş enerjisindeki arızayı tamir etmeye çalışırken asansör boşluğuna düşen emekli öğretmen İsmail Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz olay, Nazilli'ye bağlı İsabeyli Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı apartmanda gerçekleşti. Güneş enerjisindeki arızayı tamir etmek için 5 katlı apartmanın çatısına çıkan emekli İsmail Arslan, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Düştüğü yerden zorla çıkarılan Arslan, ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emekli öğretmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

■ ÜMİT ÖZMEN

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