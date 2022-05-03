Hatalı sollayan iki araç birbirine girdi

AYDIN'IN Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu tarlaya savrulan araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza, Efeler İlçesi Serçe Köy Kavşağında yaşandı. Yunus Yerliyurt idaresindeki araç ile Huriye Akuruş idaresindeki araç hatalı sollama sebebiyle çarpıştı. Yol kenarında bulunan tarlaya savrulan araçlarda bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE