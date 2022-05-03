  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kadınlar Denizi’nde boğuluyordu

Kadınlar Denizi’nde boğuluyordu

3.5.2022

Kadınlar Denizi’nde boğuluyordu

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde arkadaşları ile birlikte denize giren 18 yaşındaki genç boğulma tehlikesi atlattı. Olay saat 16.30 sıralarında Kadınlar Plajı'nda meydana geldi. Denize giren Çaylak'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, dalgalı denizdeki Çaylak'ı çırpınırken gördü. Genç adama ilk müdahaleyi arkadaşları ile görevli cankurtaran yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi yaşayan Kaan Çaylak'a ilk müdahaleyi yaparken,kalbinin durduğu görülen Çaylak yoğun bakıma kaldırıldı.

■ İBRAHİM UZUN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA