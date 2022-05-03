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Haberler Aydın Lüks oteldeki sır

Lüks oteldeki sır

3.5.2022

Lüks oteldeki sır

Kuşadası'nda lüks bir otele 3 gün önce yerleşen Alman uyruklu 50 yaşındaki Manuela Diana, odasında ölü bulundu. Diana'nın ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak. Olay, Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel üzerinde bulunan 5 yıldızlı lüks bir otelin odasında gerçekleşti. Odadan gelen kötü kokulardan şüphelenen çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık e polis ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler, Manuela Diana'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet Savcısı'nın tespitlerinin ardından polis olay yeri inceleme ekipleri, otel odasında çalışma yaptı.

■ İHSAN KARATAŞ

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