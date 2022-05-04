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Haberler Aydın Böcek kaza yaptırdı

Böcek kaza yaptırdı

4.5.2022

Böcek kaza yaptırdı
AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde bayram sabahı meydana gelen kazada kontrolünü kaybeden sürücü karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. Olay saat 10:00 sıralarında Kuşadası - Aydın yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskender A. nın kullandığı otomobile seyir halindeyken böcek girdi. Sürücü'nün böcek nedeniyle hakimiyetini kaybettiği araç, karşı şeritten gelen Behçet Ö. idaresindeki ciple çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Özal yönetimindeki jeep takla atarak yol kenarına savruldu. Meydana gelen kazada her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. ■ İBRAHİM UZUN
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