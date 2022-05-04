Doğal buzdolabı niyetine kullanılıyor! Havalar ısındı çömlek ustalarının yoğun mesaisi başladı

"BİN YIL ÖMRÜ VAR"

Topraktan üretilen ürünlerin en az bin yıllık kullanım olduğunu ifade eden Bardak; "Biz ürettiğimiz ürünü ancak bir hafta sonra satabiliyoruz çünkü kuruması ve pişmesi gerekiyor ama yaz boyunca sevkiyatımız oluyor hep. Testi, Küp, güveç, saksı gibi genel ürünlerimiz var fakat isteğe göre de tasarımlar yapıyoruz. Örneğin müzedeki tarihi bir küpün replikasını da yapıyoruz. Bu da ustalık ve bilgi isteyen bir iş. Tarihte ambar olmadığı için toprakların içine buğday, yağ depolamışlar. Bunun için tarihi küplerin de replikalarını yapıyoruz. Bu ürünlerimizi alan bin yıl kullanır. Plastiğin bugün toprak altında 100 yıl ömrü varsa topraktan yapılan ürünlerin de bin yıl ömrü vardır. Kazılardan çıkan binlerce yıllık tarihi küpler de bunun kanıtı yani" dedi.