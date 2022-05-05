Aydın’da trafik kazası: Yaralılar var

Kaza Nazilli-Bozdoğan karayolu üzerinde Esenköy Mahallesi mevkiinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli istikametine seyir halinde olan Zeki T. idaresindeki 09 B 1188 plakalı ticari araç ile Bozdoğan istikametine seyreden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen İbrahim A. idaresindeki 09 E 0545 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.