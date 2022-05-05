Motosiklet sürücüsü feci kazada can verdi

AYDIN'IN Sultanhisar ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ali Eryiğit (38) hayatını kaybetti. Kaza, önceki akşam Salavatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Karayolu üzerinde bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, devrilen motosikletin yanında hareketsiz yatan Ali Eryiğit'in (38) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki kameraları inceleyen jandarma ekipleri, motosiklete bir TIR'ın çarptığını tespit ederken kaçan TIR'ın şoförünün bulunması için ekipler çalışma başlattı. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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