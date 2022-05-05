Önce alkol sonra can aldılar

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bayram ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu otomobile, sürücüleri alkollü olan 2 ayrı araç çarparak kaçtı. Feci kazada Aygül Karadeveci (35) hayatını kaybederken 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

Kaza, önceki akşam Karacasu- Tavas karayolu Güzelbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bayram ziyaretine geldikleri Aydın Karacasu'dan Denizli Tavas'a giden Mehmet Ali Karadeveci (36) idaresindeki 35 VAD 51 plakalı araç ile Karacasu yönüne doğru seyir halinde olan Selami O. idaresindeki 20 ACF 475 plakalı araç çarpıştı. Kazanın ardından savrulan Karadeveci ailesinin içinde bulunduğu araca, bu kez de Ramazan D. yönetimindeki 09 KA 6643 plakalı otomobil çarparak kaçtı.

Can pazarının yaşandığı kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken ekipler yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı. Kazada araçta sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücüsü Mehmet Ali Karadeveci, eşi Aygül Karadeveci, kızları Necla (5), Azra (7) ve Ayşenaz (12) yaralı olarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÜÇÜK NECLA YOĞUN BAKIMDA

Durumu ağır olan Aygül Karadeveci doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken 5 yaşındaki kızı Necla ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Hastanedeki tedavisinin ardından diğer 2 kızıyla birlikte taburcu edilen Ali Karadeveci ise eşinin acı haberini alınca sinir krizleri geçirdi.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

KAZAYLA ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kaçan sürücüler Selami O. ve Ramazan D'yi kısa sürede yakaladı. Yapılan kontrollerde Selami O. 1.81, Ramazan D. ise 0.86 promil alkollü çıktı. Alkollü şekilde trafiğe çıkarak kazaya neden olan iki sürücü de polis ekiplerince gözaltına alındı.

BU OTOMOBİLDEN SADECE EYMEN SAĞ ÇIKAMADI

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atıp şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza, önceki gece İzmir-Ankara D300 karayolu Güvercinlik Mahalle kavşağı yakınlarındaki rampalarda meydana geldi. İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Ramazan Demirel (36) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan otomobil, takla atıp şarampole devrildi.

AĞIR YARALANMIŞTI

Kazanın şiddetiyle ters dönen otomobilde bulunan yolcular, sıkıştıkları yerden kendi imkanları ile dışarı çıktı. Kazada araç sürücüsü Ramazan Demirel (36) ve yolcu olarak bulunan Kadriye Demirel (29), Hatice Kübra Demirel (10), Eymen Demirel (7), Eren Demirel (6), Fadime Baysal (53), Mehmet Ali Baysal (53) ve İbrahim Baysal (20) yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, ağır yaralı olan 7 yaşındaki Eymen Demirel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. ■ BATUHAN ULU