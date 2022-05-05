Şarampole yuvarlanan araçtan sağ çıktılar

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Efeler ilçesi Horozköy Mahallesi yakınlarda meydana geldi. 09 UB 161 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasının ardından şarampole yuvarlanan araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE