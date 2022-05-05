Tamirci çırağı gelin

Aydın Nazilli ilçesinde oto tamircisi Hüseyin Bardak, 27 yaşındaki gelini Damla Bardak ile birlikte çalışıyor. Nazilli Sanayi Sitesi'nde oto tamirhanesi işleten Hüseyin Bardak, askere giden oğlunun yerine çırak bulamayınca gelinini yanına aldı. Tamirhanede kayınbabasıyla birlikte çalışan Damla Bardak, lastik söküp takıyor, vites sorunu olan araçların balatasını değiştiriyor. Genç kadının güç isteyen oto tamirciliği yaptığını gören müşteriler, şaşkınlığını gizleyemiyor. Araçların altına girip onarım yapan kayınbabasına alet takımlarını getirip götüren Bardak, mesleğinde ilerlemek için çıraklık eğitimi alıyor. Bardak, "Belgemi aldıktan sonra kendime ait bir dükkan açmak istiyorum. Askerden döndüğünde eşimle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'

Kayınpeder Hüseyin Bardak ise gelini ile çalışmanın çok büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, "Gelinimle gurur duyuyorum. İlk 'Benimle çalışır mısın kızım' diye sorduğumda o da çalışmak istediğini söyledi. Baba kız gibiyiz zaten gelinim gibi değil. Oğlum askerden gelince artık birlikte devam edecekler. Çocuklarıma bu mesleği ben de miras bırakmış olacağım. Ne mutlu bana" ifadelerini kullandı. ■ KAZIM YÖRÜKCE