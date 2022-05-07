Aydın’da ’yan bakma’ tartışması! Arabayı paramparça etti

Olay, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede faaliyet gösteren spor salonuna giden 3 kişi, iş yeri sahibi ile 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Daha sonra dışarıya çıkan öfkeli grup, salon sahibine ait otomobili, ellerine aldıkları sopalar ile önce camına daha sonra kaporta ve dikiz aynalarına vurarak paramparça etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Eli sopalı şüpheliler ile salon sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Her iki taraf da birbirinden şikâyetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.