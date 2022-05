36 yıllık nalbant ritimde bateristlere taş çıkarıyor

"ESKİDEN GÜNDE 15-20 HAYVANA NAL ÇAKARDIM"

İşlerinin gün geçtikçe zayıfladığını kaydeden Ündar, "Bizim ayakkabılarımız, at, eşek ve katırların da nalları var. İşlerimiz eskisi gibi değil. Mahallemizde hemen hemen her yere yol açıldığı için her yere araba çıkabiliyor. Eskiden arabanın çıkamadığı yerlerde yük hayvanları ile iş yapılırdı. Her yere onlarla gidilirdi ama artık arabalar kullanılıyor. Ben 15-20 yaşlarındayken günde 15-20 tane hayvana nal çakıyorduk. Ama şimdilerde bu rakam oldukça düştü. Ayda 4-5 tane ancak çakıyoruz.

Zeytin dönemlerinde işlerimizde biraz kıpırdanma olsa da tatmin edici şekilde değil. İşimizde zaman zaman kazalar da oluyor. Demire şekil verirken kıymıklar oluyor, onlar da elimizi kesebiliyor. Elimiz kesilir ve kanarsa yağ sürmüş gibi demir elimizde kayar ve çekiç tutturamayız. Demirin kesmemesi için şamrel kullanıyorum. Bu sayede hem nalı daha güzel kavrıyorum hem de kazalardan korunuyorum" ifadelerini kullandı.