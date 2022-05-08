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Haberler Aydın Aydın'da boğalar güreşti! Binlerce kişi izledi

Aydın'da boğalar güreşti! Binlerce kişi izledi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde başlayan yılın ilk boğa güreşleri şampiyonasında 100 boğa şampiyon olmak için yarıştı. Şampiyonayı, tribünlerin yanı sıra kamyon kasaları ve römorklarda yerini alan çok sayıda kişi izledi.

AA

08.05.2022, 17:02 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022, 17:04

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çeşitli illerden yaklaşık 100 boğanın mücadele ettiği "Boğa Güreşi Şampiyonası" düzenlendi.

Aydın’da boğalar güreşti! Binlerce kişi izledi

İlçedeki mesire alanında yer alan arenada düzenlenen şampiyonaya, Aydın, Muğla ve Artvin illerinden boğa yetiştiricileri katıldı.

Aydın’da boğalar güreşti! Binlerce kişi izledi

Havanın güzel olması dolayısıyla yoğun katılımın gözlendiği şampiyonayı, tribünlerin yanı sıra kamyon kasaları ve römorklarda yerini alan çok sayıda kişi izledi.

Aydın’da boğalar güreşti! Binlerce kişi izledi

Güvenlik önlemlerine rağmen bazı boğaların kaçması, hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı.

Aydın’da boğalar güreşti! Binlerce kişi izledi

Deste, ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı, baş boğa, baş üstü ve toz koparan olmak üzere 8 kategoride arenaya çıkan boğalar kıyasıya mücadele verdi.

Aydın’da boğalar güreşti! Binlerce kişi izledi

Organizasyonun komite başkanı Mevlüt Bacaksız güreşlerde en iyi boğaları ağırladıklarını, vatandaşların ilgisinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Aydın’da boğalar güreşti! Binlerce kişi izledi

Gün boyu devam edecek şampiyonada 25 kupa, sahiplerini bulacak.

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