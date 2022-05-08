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Aydın'da boğalar güreşti! Binlerce kişi izledi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde başlayan yılın ilk boğa güreşleri şampiyonasında 100 boğa şampiyon olmak için yarıştı. Şampiyonayı, tribünlerin yanı sıra kamyon kasaları ve römorklarda yerini alan çok sayıda kişi izledi.