Aydın’da boğalar güreşti! Binlerce kişi izledi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çeşitli illerden yaklaşık 100 boğanın mücadele ettiği "Boğa Güreşi Şampiyonası" düzenlendi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde başlayan yılın ilk boğa güreşleri şampiyonasında 100 boğa şampiyon olmak için yarıştı. Şampiyonayı, tribünlerin yanı sıra kamyon kasaları ve römorklarda yerini alan çok sayıda kişi izledi.
08.05.2022, 17:02 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022, 17:04
Aydın'ın İncirliova ilçesinde çeşitli illerden yaklaşık 100 boğanın mücadele ettiği "Boğa Güreşi Şampiyonası" düzenlendi.
İlçedeki mesire alanında yer alan arenada düzenlenen şampiyonaya, Aydın, Muğla ve Artvin illerinden boğa yetiştiricileri katıldı.
Havanın güzel olması dolayısıyla yoğun katılımın gözlendiği şampiyonayı, tribünlerin yanı sıra kamyon kasaları ve römorklarda yerini alan çok sayıda kişi izledi.
Güvenlik önlemlerine rağmen bazı boğaların kaçması, hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı.
Deste, ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı, baş boğa, baş üstü ve toz koparan olmak üzere 8 kategoride arenaya çıkan boğalar kıyasıya mücadele verdi.
Organizasyonun komite başkanı Mevlüt Bacaksız güreşlerde en iyi boğaları ağırladıklarını, vatandaşların ilgisinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.