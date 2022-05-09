’Eşimin ölümüne neden olan asıl sürücü serbest kaldı’

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü yaşanan trafik kazası Karadeveci ailesinin hayatını kabusa çevirdi. Kazada Aygül Karadeveci (30) hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan alkollü iki araç sürücüsünden biri tutuklandı. Öldürücü darbeyi vurduğu öne sürülen diğer sürücü denetimli serbestlik şartıyla serbest kaldı.

"ADALET YERİNİ BULMALI"

YARALILARIN olduğu araca çarpıp kaçan alkollü sürücü Ramazan Duman'ın serbest kalması aileyi isyan ettirdi. Acılı eş Mehmet Ali Karadeveci, "İkinci araç çarpmasaydı eşim yaşıyor olacaktı. Adalet yerini bulsun" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ