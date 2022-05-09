Öldüreceğini söyleyince ben de kendimi korudum

Aydın'da, 5 yıl önce sevgilisi Tolga Arslan'ı (27) bıçakla öldürdüğü için 15 yıl hapis cezası alan ve 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle tahliyesinin ardından evlendiği Doğukan Bağ'ı da (28) öldüren Emel Bağ'ın (26) ifadesi ortaya çıktı. Emel Bağ'ın ilk eşinden 6 yıl önce boşandığını, sosyal medya üzerinden Doğukan Bağ ile tanışıp evlendiklerini daha sonra eşi ile ekonomik sorunlar nedeniyle sık sık tartıştıklarını anlattığı öğrenildi.

ÇALIŞMASINI İSTEMEDİ

Eşi tarafından daha önce de darp edildiğini öne süren Emel Bağ ifadesinde çalışmak istemesi üzerine çıkan tartışmada Doğukan Bağ'ın kendisini darp ettiğini iddia etti. Olay günü ise Doğukan Bağ'ın kayınpederinden dönerken ayağına tekme attığını ve bindikleri minibüste başına vurduğunu ileri süren Emel Bağ, minibüs şoförünün Doğukan Bağ'ı indirdiğini, kendisi yola devam ederken arayıp özür dileyen eşi ile buluşup eve gittiklerini söyledi.

'ELİMDEN TELEFONU ALDI'

Bağ ifadesinde, "Evde kapıyı kilitledi. Telefonumda KADES uygulaması yüklüydü. Yardım istememem için önce elimden telefonumu aldı. Belinden çıkardığı bıçağı masanın üzerine bıraktı ve küfredip beni öldüreceğini söyledi. Ben o sırada bıçağı dışarı atmak isterken elimden bıçağı almaya çalıştı. Kendimi korumak için yaptım" dediği öğrenildi.

İLK CİNAYETTEN 3 YIL SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Emel Bağ, 16 Nisan 2017 tarihinde çalıştığı Kurtuluş Mahallesi'ndeki barın işletmecisi olan sevgilisi Tolga Arslan'ı (27) sırt ve kolundan bıçaklayarak öldürdüğü için 15 yıl hapis cezası almış ve 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle tahliye edilmesinin ardından Doğukan Bağ ile evlenmişti.

■ İHSAN KARATAŞ