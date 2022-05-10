2 gündür her yerde aranıyordu; acı haberi geldi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir süre önce akşam saatlerinde kaybolan Fatma Toprak'ın (56) cansız bedenine ulaşıldı.



Olay, Savcıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Fatma Toprak 8 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde evden çıktı.

Eve geri dönmeyen kadının hayatından şüphe eden yakınları durumu yetkililere bildirdi. Son olarak Menderes Mahallesi ve Menderes Nehri yakınlarında görüldüğü tespit edilen kadının bulunması için havadan ve karadan arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD, Jandarma, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar bölgede çalışmalarını 3 gün boyunca sürdürüldü.

Aramalar neticesinde Toprak'ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından Menderes Nehri'nde bulunurken, acı haberi alan yakınları yasa boğuldu. Toprak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.