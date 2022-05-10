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Haberler Aydın 2 gündür her yerde aranıyordu; acı haberi geldi

2 gündür her yerde aranıyordu; acı haberi geldi

Aydın’ın Buharkent ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Fatma Toprak, 8 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde kayboldu. Bir süre haber alamayan yaknları hayatından endişe ederek durumu yetkililere bildirdi. Havadan ve karadan arama çalışmaları yapıldı. İki gün boyunca aranan Fatma Toprak'tan acı haberi geldi, cesedi dalgıçlar tarafından Menderes Nehri'nde bulundu.

İHA

10.05.2022, 14:50

2 gündür her yerde aranıyordu; acı haberi geldi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir süre önce akşam saatlerinde kaybolan Fatma Toprak'ın (56) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Savcıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Fatma Toprak 8 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde evden çıktı.

Eve geri dönmeyen kadının hayatından şüphe eden yakınları durumu yetkililere bildirdi. Son olarak Menderes Mahallesi ve Menderes Nehri yakınlarında görüldüğü tespit edilen kadının bulunması için havadan ve karadan arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD, Jandarma, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar bölgede çalışmalarını 3 gün boyunca sürdürüldü.

Aramalar neticesinde Toprak'ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından Menderes Nehri'nde bulunurken, acı haberi alan yakınları yasa boğuldu. Toprak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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