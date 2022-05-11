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Aydın'da akılalmaz olay! 2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdi

Akıllara durgunluk veren olay Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana geldi. 23 yaşındaki Melisa S. 2 yaşındaki oğluna sigara içirdi. Akılalmaz görüntülerin ortaya çıkmasının ardından savcılık soruşturma başlatırken Melisa S.'nin uyuşturucu kullandığı ve sürekli adres değiştirdiği de belirlendi.

DHA

11.05.2022, 11:00

Aydın’da akılalmaz olay! 2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdi

Efeler ilçesinde yaşayan Melisa S., iddiaya göre, 'uyuşturucu kullanmak ve satmak' suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen, dini nikahla birlikte yaşadığı Serhat Taşlı'dan (28) olan oğluna, evine gelen 1'i kadın 2 arkadaşının yanında sigara içirdi.

Melisa S.'nin arkadaşı, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi ardından da Taşlı'nın kız kardeşiyle paylaştı. Serhat Taşlı'nın kız kardeşi ise görüntülerle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, suç duyurusunda bulundu. Görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu kullandığı da öğrenilen Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ancak Melisa S., evinde bulunamadı. Çocuğunu da alarak ortadan kaybolan Melisa S.'nin sürekli adres değiştirdiği belirlendi. Polis, Melisa S.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor

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