Atatürk’ün değil İnönü’nün CHP’si

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Demokrat Parti'nin iktidara gelişinin 52'nci yıl dönümünde, merhum Başbakan Adnan Menderes'in anısına Aydın'da yaptırılan müzede söyleşiye katıldı.

'ÖNEMLİ BİR DEVLET ADAMI'

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin kafeteryasında "Demokrasiye Geçişin 72. yılında Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi Forumu"na katılan Soylu, önemli demeçler verdi. Adnan Menderes'in Aydın'ın topraklarında yetişen önemli bir devlet adamı olduğunu dile getiren Soylu, "Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları icraatlarıyla şehirlerle köyleri birleştirdi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal da büyük şehirleri birbirleriyle buluşturdu. Recep Tayyip Erdoğan ise bütün şehirleri bütün şehirlerle bölünmüş yollarla buluşturdu" dedi. Türkiye'yi halihazır bir noktada bekletmek isteyenlerin olduğunu söyleyen Bakan Soylu, sözlerinin devamında CHP'ye yüklendi.

'HASSASİYETİNİZ KALMAMIŞ'

CHP için arkadaşlarının dönem dönem, "Bu Atatürk'ün CHP'si değil" dediğini aktaran Soylu, "Peki bu kimin CHP'si? Bu İsmet İnönü'nün CHP'sidir. O gün darbeyi yapan da İsmet İnönü'nün CHP'sidir. CHP'nin rengini, kanını, suyunu, sinirini, duygusunu veren de İsmet İnönü'nün CHP'sidir. Bugün kurulduğu tarihle bugün arasında hiçbir benzerlik söz konusu değildir" dedi.

'ÖLÜME RAZIYIZ'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın mutabakat metnini büyükelçiye göndermesini eleştiren Bakan Soylu, "Sayın Kılıçdaroğlu çık de ki 'ben göndermedim'. Utanmadan 2023 yılında kaç milletvekili çıkacağını bir Avrupa ülkesinin büyükelçisi ile konuştunuz. Daha ötesini söyleyim, sözde Millet İttifakının içindeki tüm ayrıntıları, Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'nu nereye oturttuğunuzu, HDP'den nasıl oy devşirileceğini anlattınız. Hiç bir hassasiyetiniz yok. Aramızdaki fark şu, biz ölüme razıyız onlar tatlı hayatlarına razılar" ifadelerini kullandı.

■ KAZIM YÖRÜKCE