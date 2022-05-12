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Haberler Aydın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde korkunç olay! Cesedi marangozhanede asılı bulundu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde korkunç olay! Cesedi marangozhanede asılı bulundu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Meslek Yüksekokulu’ndaki marangozhanede korkunç bir olay gerçekleşti. 22 yaşındaki Tarık Amak'ın cansız bedeni ipe asılı şekilde bulundu.

İHA

12.05.2022, 14:12

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde korkunç olay! Cesedi marangozhanede asılı bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite içerisindeki marangoz atölyesinde bir kişi ölü halde bulundu.

Olay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Meslek Yüksekokulu'na ait marangoz atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Tarık Amak dün akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte marangoz atölyesine gitti. İşlerini bitirdikten sonra Tarık Amak, arkadaşına atölyede daha işi olduğunu söyleyerek orada kaldı.

Daha sonra Amak'tan haber alamayan arkadaşı, atölyeye gitti ve genç adamı atölyenin depo kısmında asılı halde buldu. Arkadaşının durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, atölye ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme de bölgede araştırma başlattı.



Asılı halde bulunan Tarık Amak'ın ADÜ İktisadi İdari İşler bölümünde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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