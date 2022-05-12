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Haberler Aydın ‘Fabrika Neron’u 14 gün sonra yakayı ele verdi

‘Fabrika Neron’u 14 gün sonra yakayı ele verdi

12.5.2022

‘Fabrika Neron’u 14 gün sonra yakayı ele verdi

AYDIN'IN Koçarlı ilçesinde işten çıkarılmasını istediği eski eşi Özlem D'nin çalıştığı fabrikaya "Kuşum kaçtı" diyerek girdikten sonra ateşe veren Aziz Başak (38) polise yakalandı.

Sevk edildiği adliyede tutuklanan Başak, 14 gün önce çalıştığı defne yaprağı fabrikasına gelerek eski eşi Özlem D'nin işten çıkarılmasını istemiş, isteğinin reddedilmesi üzerine fabrikayı ateşe vermişti. 95 ton defne yaprağı ve çok sayıda makinenin yandığı fabrikada 7 milyon liralık hasar meydana gelmişti. ■ İHSAN KARATAŞ

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