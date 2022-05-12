İlk doz mutluluk!

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası İkra Deniz (3), Yeni Asır'ın duyurduğu yardım kampanyası sonucu toplanan 20.5 milyon lira sayesinde ABD'den gelen ilk doz ilacını aldı. Minik İkra kilo aşımından dolayı ilacını Dubai'de almak zorunda kaldı. 36 aylık ömrü mücadele ile geçen minik İkra'nın annesi ve babası yıllar sonra ilk defa başlarını yastığa mutlu koydu.

Anne Emel Pamuk "Kızımın yaşaması için tek umudumuz bu ilaçtı fakat alabilecek para yoktu. Başlattığımız kampanya ile Yeni Asır'ın da sayesinde bu parayı topladık. İlaç getirildi ve kızım ilk dozu aldı. Kızımın yüzünün güldüğünü görmek bizim için en büyük mutluluk. Kampanyada 1 kuruş hakkı geçen, 1 kare fotoğrafını paylaşıp destek veren herkese binlerce teşekkür ediyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE