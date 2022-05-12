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Haberler Aydın Küçük oğluna sigara içiren anne gözaltında

Küçük oğluna sigara içiren anne gözaltında

12.5.2022

Küçük oğluna sigara içiren anne gözaltında
AYDIN'DA uyuşturucu kullanmak suçundan sabıkalı Melisa Sezen'in (23), 2 yaşındaki çocuğuna sigara içirirken cep telefonu ile çekilen video görüntüleri tüm Türkiye'de yankı uyandırdı. Çeşitli suçlardan dolayı hakkında arama kararı olan anne Melisa Sezen polis tarafından yakalanırken oğlu S.T. Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
OLAYIN ortaya çıkmasının ardından çocuğunu da alarak kaçan ve arkadaşının evinde yakalanan Melisa Sezen'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İHSAN KARATAŞ
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