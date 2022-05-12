Ters yön faciası! Korkunç kazada can pazarı yaşandı

İki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle sürüklenerek şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan incelemede, yabancı plakalı otomobilde bulunan 5 kişiden yolcu konumunda bulunan Gülten Akbal ile Abdurrahman Şirin'in araçta sıkışarak yaşamını yitirdiği belirlendi.