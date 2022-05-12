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Haberler Aydın Ters yön faciası! Korkunç kazada can pazarı yaşandı

Ters yön faciası! Korkunç kazada can pazarı yaşandı

Aydın-İzmir kara yolu Ömerbeyli mevkisinde gerçekleşen korkunç kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İddiaya göre İbrahim Akbal'ın kullandığı otomobil ters yöne girdi ve bir araca çarparak şarampole devrildi.

DHA

12.05.2022, 08:34 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022, 08:35

Aydın'ın Germencik ilçesinde, sürücüsünün ters yöne girdiği otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de şarampole devrilirken, kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Ters yön faciası! Korkunç kazada can pazarı yaşandı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Aydın- İzmir karayolu Ömerbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.


Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldiği öğrenilen İbrahim Akbal yönetimindeki HB KL 487 yabancı plakalı otomobil, İncirliova'dan Germencik istikametine ilerlerken ters yöne girerek, karşı yönden gelen 09 TA 053 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Ters yön faciası! Korkunç kazada can pazarı yaşandı

İki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle sürüklenerek şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan incelemede, yabancı plakalı otomobilde bulunan 5 kişiden yolcu konumunda bulunan Gülten Akbal ile Abdurrahman Şirin'in araçta sıkışarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ters yön faciası! Korkunç kazada can pazarı yaşandı

Kazada yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaşamını yitiren Gülten Akbal ile Abdurrahman Şirin'in cansız bedeni, kazay yerinde yapılan incelemenin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ters yön faciası! Korkunç kazada can pazarı yaşandı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.

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