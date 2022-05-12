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Haberler Aydın Üniversiteli Gökçe baba evinde canına kıydı

Üniversiteli Gökçe baba evinde canına kıydı

12.5.2022

Üniversiteli Gökçe baba evinde canına kıydı
AYDIN'IN Efeler ilçesinde ailesini ziyarete gelen Gökçe Dilek (33) evde ölü bulundu. Olay, Güzelhisar Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. İzmir'de üniversite eğitimi gören Gökçe Dilek, Aydın'da yaşayan ailesine ziyarete geldi. Ailesi dışarı çıktıktan sonra genç kız evde tek başına olduğu sırada evden silah sesi geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde Dilek'in cansız bedeniyle karşılaştı. İntihar ettiği düşünülen genç kızın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. ■ KAZIM YÖRÜKCE
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