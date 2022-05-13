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Haberler Aydın Aydınlı genç ayrılık acısına dayanamadı

Aydınlı genç ayrılık acısına dayanamadı

13.5.2022

Aydınlı genç ayrılık acısına dayanamadı
AYDIN Efeler'de Tarık Amak (22), sevgilisinden ayrılmanın üzüntüsüyle marangoz atölyesinde intihar etti. Olay, Adnan Menderes Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'na ait marangoz atölyesinde yaşandı. İktisadi İdari İşler'de çalışan Tarık Amak arkadaşıyla marangoz atölyesine gitti. İşlerini bitirdikten sonra Amak, atölyede kalması gerektiğini söyledi. Arkadaşı bir süre sonra kendisine ulaşamayınca döndüğü atölyede, Amak'ı iple asılmış halde buldu. Bir süre önce kız arkadaşından ayrılan gencin bunalımda olduğu öğrenildi.
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