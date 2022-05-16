Kuşadası’nda alageyik sayısı 18’den 70’e çıktı

Aydın Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na 10 yıl önce bırakılan alageyiklerin sayısı 18'den 70'e yükseldi. Milli Park sınırları içerisinde yapılan arkeolojik çalışmada bulunan alageyik figürlü antik vazo, bu hayvanların yüzyıllardır bölgede yaşadığını gözler önüne serdi. 2012'de Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndan alınarak, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na 18 alageyik yerleştirildi. Geçen 10 yıllık sürede alageyikler doğal yaşam alanına uyum sağlarken, sayıları ise 2022 itibariyle 70'e yükseldi.

■ KAZIM YÖRÜKCE